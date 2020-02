Les fils du facteur à Toronto: chanson française, mais suisse…

On n’a pas souvent l’occasion de recevoir à Toronto un groupe de musique suisse. Ce sera le cas au Burdock Music Hall le vendredi 28 février à 18h30, où se produira le duo Les fils du facteur, qui présente de la «chanson française, mais suisse». Entrée libre!

Derrière ce nom qui fait souvent sourire se cache un duo talentueux, habile, drôle et touchant: Émilien Colin (accordéon) et Sacha Maffli (voix et guitare).

Débuts dans la rue

Après leurs débuts dans la rue, Les fils du facteur visitent depuis plus de 6 ans les cafés concerts, galas, clubs et grands festivals, mélangeant ancienne et nouvelle école.

En Suisse, le public les connaît bien. Ils ont pratiquement joué sur toutes les scènes de la Suisse romande (francophone). Ils ont également joué en Acadie en 2018 et à Montréal au Coup de cœur francophone 2019.