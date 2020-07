Recommencer à zéro: le parcours de l’entrepreneure Léone Le Texier-Johnson

Léone habite Toronto et Virginia réside à Paris. Elles perçoivent toutefois la distance comme un élément positif pour leur entreprise puisque leur présence dans les deux pays leur permet d’étendre le marché de Ltx’Crea.

«Ma sœur s’occupe de faire évoluer la marque en France et moi au Canada. Le fait d’être sur le terrain à deux endroits différents nous permet d’alimenter notre processus de création et de connaître plus particulièrement les préférences de notre clientèle», précise Léone.

De plus, les réseaux sociaux leur permettent de toujours être en communication malgré le décalage horaire de six heures. «Au début, ma sœur travaillait tout le temps sur notre entreprise, alors nous étions fréquemment sur le même fuseau horaire», s’esclaffe-t-elle.

Redonner aux nouvelles arrivantes

Dans un avenir rapproché, les deux partenaires aimeraient mettre les femmes au centre de leur entreprise. Elles envisagent par exemple de créer des partenariats avec des fournisseuses de tissus africaines afin de leur donner de la visibilité.

«Nous voudrions établir des collaborations avec des femmes noires vivant dans des pays en voie de développement afin de partager leur savoir-faire et d’intégrer leurs créations à nos futures collections», précise Léone.