L’AFO: 110 ans de luttes, réussites, engagements

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) vient de lancer l’année de célébration de ses 110 ans d’histoire.

C’est le 20 janvier 1910 que l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (ACFÉO) voit le jour à la suite d’un congrès de deux jours regroupant 1200 délégués francophones de la province à Ottawa.

Union

Dès sa création, l’organisme se positionne comme interlocuteur politique fort dans le domaine de l’éducation, notamment dans le dossier de contestation du Règlement 17 interdisant l’usage du français dans les écoles de l’Ontario.

En 1969, l’ACFÉO change son nom et devient l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO provinciale). Elle élargit, par la même occasion, son champ d’activités et de revendications au domaine juridique, culturel, politique, à l’économie et à la santé.

Division

C’est en 2006 que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) naît de la fusion de l’ACFO provinciale et de la Direction Entente Canada communauté-Ontario (DECCO, qui avait été formée par des dissidents de l’AFO).