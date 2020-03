Lumière sur les savoirs francophones dans Wikipédia

En cours de journée, l’ACFAS fera en sorte que ces divers lieux soient branchés afin que les gens puissent voir ce qui s’y fait en matière d’apprentissage de Wikipédia.

Importance des références

Camille Fitch-Kustcher est bibliothécaire à la bibliothèque Alfred-Monnin de l’Université de Saint-Boniface. Elle participera à la journée du 20 mars. Elle aura même commencé une première initiation à Wikipédia le 16.

«L’idée, c’est d’initier le monde académique à Wikipédia, de démystifier tout ça.»

Elle explique qu’en général, c’est le nom de l’auteur qui est un gage de savoir pour les universitaires quand ils lisent un article. Dans Wikipédia, c’est plutôt les références qui comptent.

Lors de la rencontre du 20, qui durera quatre heures, et à laquelle ont été conviés professeurs et chercheurs, la bibliothécaire espère bien qu’un article sur le Centre d’études franco-canadien de l’Ouest puisse voir le jour et leur démontrer «qu’il y a beaucoup de règles à respecter dans Wikipédia»!