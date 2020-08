Décès de Guy Lucas

Guy Lucas était très impliqué dans la francophonie torontoise, animant notamment une émission d’entrevues-rencontres à la radio de CHOQ-FM. On le croisait régulièrement aux événements de l’Alliance française, de Francophonie en fête, du Salon du livre…

Il laisse dans le deuil deux fils qui vivent à Montréal, Frédéric et Jonathan, et une fille, Kelly, issue d’un second mariage il y a 20 ans avec Sue, toutes deux à Toronto. Il avait aussi un frère et une soeur en France.

«L’an prochain, nous irons à Vancouver répandre ses cendres dans le Pacifique», nous dit Frédéric. «C’est ce qu’il aurait voulu, ayant été passionné de voile toute sa vie.» Aucune cérémonie n’est prévue à Toronto dans l’immédiat.