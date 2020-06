Cour provinciale de l’Ontario: des milliers de journées d’audiences suspendues

La Cour de justice de l’Ontario traite d’affaires relevant du droit criminel et du droit de la famille. Annuellement, cette Cour entend plus de 200 000 affaires criminelles et des millions de cas d’infractions provinciales, comme des contraventions au Code de la route, et est saisie de dossiers de plus de 20 000 familles en crise.

Première juge en chef francophone de la Cour de justice de l’Ontario

Lise Maisonneuve est juge en chef depuis le 4 mai 2015. Elle est la deuxième femme à occuper ce poste. Elle est aussi la première juge en chef francophone de la Cour de justice de l’Ontario et la première personne née et élevée dans le Nord de l’Ontario à remplir les fonctions de juge en chef de cette Cour.

Nommée juge à la Cour de justice de l’Ontario le 3 décembre 2003, elle était auparavant en pratique privée, spécialisée en droit criminel. Elle a été conseillère des Forces canadiennes et conseillère juridique spéciale du juge en chef Brian Dickson dans le cadre de diverses enquêtes militaires. Diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, elle a été admise au Barreau en 1991.

Elle a présidé des affaires criminelles dans la région d’Ottawa pendant douze ans, accédant au poste de juge principale de la région de l’Est, en 2011, puis de juge en chef adjointe de la Cour de justice de l’Ontario en 2013, où elle s’est distinguée comme chef de file et innovatrice, responsable des initiatives de la Cour liées, entre autres, à la modernisation des tribunaux, à l’éducation judiciaire, à l’éducation juridique publique et à l’élimination des retards dans les tribunaux criminels.

Quatre autres juges

Patrice Band a été nommé juge à la Cour de justice de l’Ontario le 20 novembre 2013. Admis au Barreau en 1999, iI a été procureur de la Couronne à Toronto et a fait partie de l’Équipe d’examen des cas de violence familiale de College Park. En 2004, il est devenu conseiller juridique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. À ce titre, il prodiguait des conseils sur des questions de droit, de procédure et de politique, et a représenté l’Ordre dans des affaires disciplinaires.