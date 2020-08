Réouverture des gyms et des studios d’exercice

Les salles de gym et les centres récréatifs de la province peuvent désormais augmenter leur capacité à 50 personnes, tout en assurant une distanciation physique entre les sportifs.

Depuis samedi, toutes les installations de mise en forme telles que les gymnases, clubs de santé, centres communautaires, installations multifonctionnelles, arénas, studios d’exercice et les studios de danse et de yoga peuvent ouvrir leurs portes à leurs adeptes.

Le gouvernement de l’Ontario alloue également 8 millions $ au Fonds pour le sport amateur pour aider les organismes à relancer leurs programmes de perfectionnement des athlètes et leurs compétitions, a annoncé la ministre Lisa MacLeod.

On continue d’enregistrer en Ontario moins de 100 nouveaux cas de CoViD-19 par jour, pour un total, du début de 2020 au dimanche 16 août, de 40 745 cas, dont 2 789 décès (plus de la moitié dans les foyers de soins de longue durée) et 37 036 guérisons (90,9%).