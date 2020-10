Air France célèbre ses 70 ans de présence au Canada

Au rendez-vous également: des images d’archives, diverses anecdotes, des messages de la direction générale et des vidéos d’employés décrivant les coulisses de leur métier, l’évolution des technologies et de la flotte et les valeurs chères à l’équipe.

«Rester proches de nos clients, rassurer et travailler avec notre réseau d’agences, c’est le métier des équipes Air-France KLM et de ventes Delta, métier qu’elles exercent avec passion et engagement et cela prend encore plus de sens aujourd’hui», de dire Catherine Guillemart-Dias.

Toronto

C’est le 20 mai 1976 qu’un Boeing 747 d’Air France a inauguré la liaison Toronto-Paris qui, les deux premières années, poursuivait sa route jusqu’à Los Angeles.

De 1978 à 1990, les vols au départ de Toronto étaient en prolongation des vols vers Montréal, avec un arrêt à Mirabel au départ et au retour. Depuis 1994, la ville reine est desservie directement. Six personnes y sont affectées à temps plein, en plus des équipes de mécaniciens locaux sous contrats.

Christina Wendland, chef d’escale Air France KLM à Toronto, indique qu’aujourd’hui, «les clients ont le contrôle de leur voyage de la réservation à l’enregistrement».