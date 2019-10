Le premier A350 d’Air France s’est posé à Toronto

Des journalistes français qui ont fait le voyage, lundi, confirment à L’Express que c’est plus calme et plus agréable. «On ne pense plus qu’on est dans un avion», dit l’un d’eux. Et, comme toujours sur Air France, le champagne et la gastronomie de grands chefs rehaussent l’expérience des passagers.

Trois cabines

Ce premier Airbus A350 d’Air France, baptisé Toulouse, desservira Toronto quotidiennement durant tout l’hiver. Il offre trois niveaux de confort en cabines Affaires, Économie Premium et Économie, avec notamment des hublots plus grands de 30%.

En classe Affaires, le siège se transforme en véritable lit totalement plat de près de 2 mètres de long. Un nouvel écran tactile haute définition de 18,5 pouces donne accès à plus 1 400 heures de divertissement incluant films, musiques, podcasts, etc.

En Économie Premium, le siège évolue pour plus de confort: une mousse ergonomique renforcée, une inclinaison du siège à 124° (118° en Économie), un espace de 96 cm pour les jambes (79 cm en Économie). Les meilleurs divertissements sur un écran tactile haute définition de 13,3 pouces (11,6 pouces en Économie).

Écolo

Le nouvel A350 est également plus écolo, consommant 25% moins de carburant. Et, pour les gens qui habitent près des aéroports, il est 40% moins bruyant.