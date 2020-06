Marc Sauvé élu président de l’AJEFO

Me Marc Sauvé a été élu ce jeudi 25 juin à la présidence de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO). Il succède pour deux ans à Me Nadia Effendi, suite à l’Assemblée générale annuelle par vidéoconférence.

Originaire de l’Est de l’Ontario mais exerçant aujourd’hui à Toronto en tant qu’associée du cabinet Borden Ladner Gervais, Me Sauvé est un associé et un membre fondateur du cabinet Caza Saikaley. Sa pratique porte principalement sur le litige civil et commercial, mais il se spécialise surtout dans des litiges concernant la négligence médicale et les blessures corporelles catastrophiques.

Le plus jeune

En 2019, Me Sauvé a été récipiendaire du prix du Juge principal régional honorant les avocats avec 10 ans de pratique ou moins qui contribuent de façon remarquable au sein de la profession et de leur collectivité.

Me Sauvé est le plus jeune avocat à accéder à la présidence de l’AJEFO. Il siégeait jusqu’à maintenant à titre de vice-président, après avoir été représentant des avocats de l’Est ontarien.