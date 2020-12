Les Libéraux font le pari que les finances publiques tiendront le coup

Déficit zéro: connais pas

«Ce gouvernement n’a jamais caché ses intentions: il n’était pas trop enthousiaste à l’idée d’un déficit zéro. D’ici quatre à cinq ans, nous allons revenir à ce qu’on avait connu avant la crise, donc un déficit autour de 25 ou 30 milliards $. Donc on voit qu’il va y avoir un retour progressif et quand même assez rapide à la normale», explique Geneviève Tellier.

«Il y a une continuité qui est assez forte» dans les politiques financières du gouvernement Trudeau, souligne Daniel Béland. «Ça reste une vision assez à gauche, où on met l’accent sur les dépenses sociales au détriment de l’équilibre budgétaire. S’il y a une chose qui reste claire, c’est que pour les libéraux, l’équilibre budgétaire n’est pas une priorité, et c’est le cas depuis 2015.»

Les électeurs s’en foutent

«Les Conservateurs reprochent aux Libéraux de ne pas avoir d’objectif» [par rapport au retour vers l’équilibre budgétaire], ajoute Daniel Béland. «Mais les Libéraux font le calcul que les électeurs s’en foutent un peu, parce que maintenant on a des préoccupations plus à court et moyen terme, et que l’équilibre budgétaire est moins important que la sécurité économique des familles et le retour à une vie un peu plus normale», conclut-il.