Trop d’angles morts dans l’énoncé économique, selon l’opposition

De son côté, Luc Berthold croit que «c’est inquiétant de voir que les Libéraux n’ont carrément aucune cible budgétaire: ils parlent dans leur document aujourd’hui de garde-fou, de cible budgétaire, mais tout cela est très aléatoire et sans aucune indication».

Gabriel Ste-Marie croit plutôt que le gouvernement devait s’ajuster à l’ampleur de la crise. «C’est ce que les sciences économiques nous enseignent: amener cette confiance que le gouvernement va être là pour appuyer [financièrement les citoyens]; on vient réduire l’ampleur de la crise et on retourne à la normale plus rapidement.»

Pas de stratégie

Pour Luc Berthold, un plan de relance implique nécessairement une stratégie pour mettre fin à la pandémie, ce qu’il ne trouve nulle part dans l’énoncé économique présenté lundi.

Selon le député de Mégantic-L’Érable, «un plan pour relancer l’économie, ça passe par un plan pour savoir quand les Canadiens vont avoir un vaccin».

Le député bloquiste Gabriel Ste-Marie regrette pour sa part que les détails du plan de relance de 100 milliards $ soient remis au prochain budget, qui ne sera pas présenté avant le printemps.