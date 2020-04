Le bol de toilette «intelligent» qui surveille votre santé

Après la montre et le téléphone, céderez-vous à l’attrait de la toilette «intelligente»? Cette future toilette autonome offrirait une surveillance de la santé personnalisée, par l’analyse de l’urine et des excréments et la collecte d’autres données directement dans le bol à l’aide de senseurs et de capteurs de pression et de mouvement.

Selon une récente étude publiée dans Nature, cette toilette analysera ainsi l’urine par un test colorimétrique, calcule le débit et le volume du flux à l’aide de la vision informatique, une version améliorée de l’urodébitmétrie utilisée pour évaluer l’incontinence urinaire.

7 types d’excréments

Elle classe aussi les selles selon l’échelle de forme de Bristol: 7 types d’excréments, dont les deux premiers indiquent de la constipation et les trois derniers, de la diarrhée. Les concepteurs affirment que le système présente des performances comparables à celles du personnel médical entrainé.

Identifié à l’aide de ses empreintes digitales ou de la spécificité de son «anoderme» — la couche supérieure de peau de l’anus — chaque utilisateur délivrera à chaque visite des données stockées dans un serveur internet crypté.

L’analyse de ces informations permettrait le dépistage et le diagnostic de maladies spécifiques (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, problème de prostate, etc.) et la surveillance de patients par les professionnels de la santé… à bonne distance des odeurs!

Détection de grossesse

Le bol de toilette pourrait devenir – dans un avenir proche — un incontournable de la liste des objets intelligents connectés pour des usages aussi divers que la détection précoce de grossesse ou les infections bactériennes.