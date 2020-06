Débat conservateur: le français amoché, mais la francophonie de tout le pays soulignée

Derek Sloan s’oppose à plusieurs mesures environnementales et à d’autres qu’il considère antiénergie: il veut abolir la taxe sur le carbone, retirer le Canada de l’Accord de Paris, abroger les projets de loi C-69 (révision de l’évaluation des projets énergétiques importants), C-48 (transport du pétrole sur la côte nord de la Colombie-Britannique) et C-68 (protection des poissons) et annuler l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones qui «sapent les intérêts nationaux et les intérêts des Premières Nations».

Selon Stéphanie Chouinard, les proposions des candidats pour le secteur de l’énergie avaient un air de déjà-vu. «On n’avait pas l’impression de faire face à des idées révolutionnaires.»

Mais, en général, qui a gagné? «C’est difficile à dire, dit-elle. Du point de vue de la clarté des idées, j’ai l’impression qu’O’Toole était plus facile à suivre; par contre, on voyait que MacKay avait beaucoup plus d’expérience en termes de débat et était peut-être plus combattif à plusieurs égards et tentait de remettre en question ce que M. O’Toole disait.»

Les quatre candidats pourront se mesurer à nouveau pour un deuxième round — en anglais cette fois-ci — ce jeudi 18 juin à 19h.