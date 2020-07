Modeste réouverture des marchés fermiers à Toronto

«Les refus du port du masque sont finalement peu nombreux», explique Mike. «On a vu ce qui s’est passé dans d’autres pays où les gens ont refusé de prendre ces choses au sérieux. Nous faisons plus attention maintenant, et on espère assouplir les règles, mais c’est comme ça pour le moment.»

D’habitude les marchés fermiers dans les villes se tiennent la fin de semaine et commencent très tôt le matin. Mais dans ce secteur, le St Lawrence Market est un concurrent sérieux la fin de semaine. Les horaires d’ouverture sont donc passés de 16h à 19h, ce qui a également permis d’accommoder les jeunes gens actifs du quartier.

Du champs à l’assiette

«Beaucoup de ces gens ont tenu à soutenir les petits producteurs pendant la pandémie et n’ont pas hésité à faire leurs achats en ligne lorsque les maraîchers ou les viticulteurs offraient la possibilité de le faire», explique une habituée du marché.

Toutefois ces méthodes de vente à distance exigent du temps et des moyens que tous les producteurs ne pouvaient pas s’offrir pendant la période de confinement.

«Vous savez, j’ai une page Facebook que je n’entretiens plus depuis longtemps», explique un maraîcher.