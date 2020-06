Le racisme, ce n’est pas que l’affaire des États-Unis

Écarts de revenus

Les inégalités économiques font aussi parties des unités de mesure du racisme. Un rapport du Centre canadien des politiques alternatives (CCPA) publié en décembre 2019 et intitulé Écarts de revenus au Canada: une inégalité économique racialisée, concluait que les hommes racialisés gagnent 20% de moins que les hommes non racialisés. Chez les femmes racialisées, la différence est de 40%. Pour les Noirs, tant chez les hommes que chez les femmes, ces écarts sont encore plus prononcés.

L’étude révélait aussi que, malgré le fait que les travailleurs racialisés étaient plus nombreux en proportion sur le marché du travail, leur taux de chômage était de deux points plus élevés que les autres. Le pire, c’est que cette situation est pratiquement restée inchangée comparativement à ce qu’elle était 10 ans auparavant.

L’un des auteurs du rapport, Ricardo Tranjan, souligne que la conclusion principale de l’étude porte vers un appel à l’action. «Au niveau du gouvernement et au niveau de la société, on doit faire face à cet enjeu de façon plus directe et plus active. On ne peut pas s’attendre que ça va s’améliorer tout seul.»

Profilage dans les commerces, les restaurants

La discrimination et le racisme se font aussi sentir lors des activités quotidiennes toutes simples comme aller au magasin. Entrer dans un commerce, se faire suivre par un employé, presque pas à pas, ou encore se faire faussement accuser de vol à l’étalage, voilà les comportements que doivent trop souvent subir les personnes racialisées.

Ce genre d’histoires, l’experte en profilage raciale et consultante Tomee Elizabeth Sojourner-Campell les entend constamment. «Ce sont le genre de choses qui arrivent tous les jours, dit-elle. Pour ceux qui ne sont pas confrontés à cette réalité, c’est parfois difficile à croire.»