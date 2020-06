De nouveaux visages au bureau de direction de la FCFA

En plus de l’atteinte de cette cible, l’un des objectifs de la FCFA est le renforcement des capacités des communautés en matière d’accueil et d’intégration des immigrants.

Gouvernance

La FCFA souhaite aussi entamer une refonte de ses structures de gouvernance, afin notamment d’y assurer une meilleure représentation de la francophonie dans toute sa diversité. Cela est d’autant plus important alors que le mouvement de dénonciation et d’indignation envers le racisme systémique prend de l’ampleur à travers le monde.

«Au Canada, on a de sérieux problèmes aussi. Il ne faut pas se féliciter, mais se questionner. Il faut être à l’écoute des réalités des communautés noires, des Premières Nations et de l’ensemble des différentes communautés», souligne M. Johnson.

Enfin, le président souligne l’importance pour son organisme de continuer à travailler pour bâtir des relations encore plus solides entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, organisé par le gouvernement du Québec en partenariat avec la FCFA, devait avoir lieu ce mois-ci, mais a été remis à juin 2021 en raison de la pandémie.

Des élections fédérales?

Le nouveau vice-président de la FCFA, Patrick Naud, dit partager les priorités de M. Johnson. Il ajoute qu’il ne serait pas surpris du déclenchement d’une élection canadienne hâtive au courant de son mandat de deux ans, dans un contexte de gouvernement minoritaire.