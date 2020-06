Joël Beddows quittera le TfT l’an prochain

La présidente du conseil d’administration du TfT, Alexandra Vandelle, a remercié Joël Beddows «pour toutes ses contributions au TfT, son enthousiasme et son énergie débordante, pour le théâtre qu’il nous a apporté au cours de ses dernières années, et aussi pour ses nouvelles idées qui nous ont permis de grandir et de toucher un public plus large.»

53e saison

La programmation 2020/2021 du TfT – sa 53e saison – débutera avec une programmation virtuelle qui sera annoncée à la fin du mois d’août, suivie d’une programmation théâtrale en salle – traditionnelle ou suivant des directives gouvernementales de distanciation s’il y a lieu – qui, elle, sera annoncée en octobre et débutera en janvier.

Le monde a basculé dans la crise sanitaire alors que le TfT entamait la deuxième moitié de sa saison. Quatre productions ont été annulées et le TfT s’est rabattu sur des performances et des cours de théâtre en ligne, «propulsé par la générosité et la bienveillance de nos fidèles publics».

En effet, 80% de ses abonnés ont converti leurs billets non utilisables en dons. «Grâce à vous, le TfT est en bonne posture pour faire face à l’avenir, aussi vallonné qu’il soit», assure l’équipe du TfT.