«Sa lutte, ma lutte»: des hommes collectent du matériel informatique pour les femmes d’Oasis

Un groupe d’une dizaine d’hommes, engagés depuis un an dans la lutte contre la violence menée par Oasis Centre des femmes, lance une campagne de collecte de matériel informatique (téléphones, tablettes, ordinateurs) afin de permettre à des femmes et à leurs enfants d’accéder au monde virtuel et de briser leur isolement.

L’initiative «Sa lutte, ma lutte» vise à aider au moins une dizaine de femmes et leur famille à vivre de façon plus sécuritaire en cette période de covid plus difficile pour certaines.

Oasis Centre des femmes a identifié les besoins technologiques d’une dizaine de familles particulièrement touchées par les impacts de la pandémie.

Hommes alliés

En plus de la campagne de collecte de matériel informatique, qui coïncide avec «les 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes», du 25 novembre au 10 décembre, les «hommes alliés» d’Oasis participeront à une table ronde diffusée sur Zoom le 4 décembre.

Membre du comité, Serge Paul explique ainsi la démarche: «Nous souhaitons développer notre compréhension de la violence faite aux femmes et acquérir les outils nécessaires pour devenir des alliés efficaces et sensibiliser les hommes de nos milieux respectifs à l’importance cruciale de leur implication dans la lutte contre la violence faite aux femmes.»