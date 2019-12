30 ans après Polytechnique: un marqueur changeant

Trente ans après l’attaque du 6 décembre 1989, qui a coûté la vie à 14 étudiantes de l’école Polytechnique de Montréal, que reste-t-il de cet attentat dans la mémoire collective canadienne?

Rappelons que ce jour-là, peu après 16h, Marc Lépine, 25 ans, entre dans une classe de Polyechnique armé d’une carabine, sépare les hommes et les femmes et ouvre le feu, tuant 14 femmes et blessant 10 femmes et 4 hommes, avant de se suicider.

Si, deux ans après, le Parlement du Canada a officiellement rendu cette date Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, cette action a-t-elle contribué à faire avancer la cause?

Un pays de régions

«Même si c’est une journée commémorative nationale, le Canada, en tant que pays, est très régional. Les provinces ont souvent tendance à ignorer les maux sociétaux des autres provinces même si un mal touche à l’ensemble.»

Cette observation de l’une des personnes interrogées sur le sujet à Grande Prairie, Alberta, semble être vraie pour ce qui est de l’horreur de Polytechnique.