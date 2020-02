Des jeunes Franco-Ontariens à la découverte de Queen’s Park

L’organisation des partis politiques

Afin de diviser les jeunes dans chacun des partis politiques, les jeunes ont dû répondre à des énoncés cocasses afin de savoir où ils se situaient dans l’échiquier politique.

«Pour les rôles dans le parti comme tel, ils décidaient ça entre eux. Ils ont eu une rencontre au début et ils ont sorti la liste des différents emplois se trouvant dans les partis. Si deux jeunes voulaient avoir le même rôle, par exemple, celui du premier ministre, il passait au vote. Comme un vrai parti à l’intérieur du parti», indique Mélina Leroux.

Le débat politique

Les projets de loi débattus lors des simulations parlementaires étaient «l’accélération de la transition technologique dans la fonction publique en Ontario», «l’élimination de la vente, la distribution et la consommation de produits plastiques à usage unique en Ontario» et «l’accessibilité aux études postsecondaires et la vitalité des régions rurales et éloignées de l’Ontario».

Pour cette édition, les mentors étaient Mélina Leroux, Étienne Fortin-Gauthier, journaliste à ONFR+, l’émission d’affaires publiques de TFO, et Amanda Simard, la députée libérale de Glengarry-Prescott-Russell.

Les jeunes franco-ontariens ont pu échanger avec eux pour en apprendre davantage sur les coulisses de leur fonction respective.