Deux députées du 10e Parlement jeunesse en coton ouaté!

La présidente de la FJCF, Sue Duguay, voit définitivement un pont entre le PJP et une carrière dans le domaine.

«Ça plante des graines de passion politique, c’est certain. Je pense entre autres à Mona Fortier, qui a été présidente de la FJCF» (et qui est aujourd’hui ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances).

«Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi Gaétane Johnson, qui juste après sa participation au PJP s’est présentée aux élections municipales chez elle, et a été élue. Il me semble que c’est la plus jeune conseillère de l’histoire de son village» (Rogersville).