Le Réveil et L’écho d’un peuple s’associent pour promouvoir 400 ans d’histoire franco-ontarienne

William Burton, le fondateur du Réveil, indique que les informations historiques qu’apporteront ces capsules permettront à tous d’approfondir leur connaissance sur l’histoire franco-ontarienne.

L’animatrice impliquée depuis longtemps



Évelyne Roy-Mongat est une animatrice de choix pour L’écho d’un peuple. À sa première participation dans un de ses mégaspectacles, elle était âgée de 4 ans!

Depuis, elle a participé à plusieurs de ses projets, dont Le Nouveau monde de Champlain, une web-série de sept émissions de 30 minutes qui raconte l’histoire des Franco-Ontariens.

«Évelyne jouait la version plus jeune d’une femme métisse à la recherche de ses origines autochtones et françaises», mentionne Félix Saint-Denis. «C’est à travers les yeux de son personnage que l’on explore l’Ontario français à la fois dans le passé et la modernité en revivant les voyages de Samuel de Champlain.»

La programmation du Réveil

Mardi soir 31 mars à 19h, William Burton et Thomas Kriner, de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique, seront les hôtes de l’émission #ÀVotreTour où différents artistes de la scène franco-ontarienne – JOLY, Marie-Clo, Squerl Noir et De Flore – discuteront avec la psychologue Emma Perra de leurs insécurités à performer devant un public.