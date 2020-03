La LNH suspend sa saison en raison du coronavirus

L’annonce

NEW YORK (12 mars 2020) – Le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman a publié le communiqué suivant aujourd’hui:

« À la lumière de l’évolution de la situation concernant le coronavirus, et après avoir consulté les experts médicaux et tenu une conférence téléphonique avec le Bureau des gouverneurs, la Ligue nationale de hockey annonce aujourd’hui qu’elle va interrompre sa saison 2019-20 à partir des matchs de ce soir.« La LNH a tenté de suivre les recommandations des experts de la santé et des autorités locales, tout en se préparant à toutes les éventualités possibles sans pour autant prendre des mesures prématurées ou non nécessaires.

Cependant, à la suite de la nouvelle d’hier soir indiquant qu’un joueur de la NBA ait subi un test positif au coronavirus – et étant donné que nos deux ligues partagent tellement d’installations et de vestiaires, et qu’il semble maintenant probable qu’un membre de la communauté de la LNH subisse un test positif à un moment ou à un autre – il n’est désormais plus approprié de tenter de continuer à disputer nos matchs en ce moment. »

Le futur?

« Nous allons continuer à prendre note de tous les conseils médicaux appropriés, et nous allons encourager nos joueurs et les autres membres de la communauté de la LNH à prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires – ce qui inclut la quarantaine volontaire, lorsqu’approprié. Notre objectif est de recommencer à jouer le plus rapidement possible, pourvu que ce soit approprié et prudent, afin que nous puissions terminer la saison et remettre la Coupe Stanley. Jusque-là, nous remercions les partisans de la LNH pour leur patience et nous espérons que vous allez demeurer en santé. »

Mot des Maple Leafs

Le président Brendan Shanahan a dit ceci suite à l’annonce de la ligue:

» La santé et sécurité de nos partisans, joueurs, employés et médias demeure toujours au premier plan lorsque nous prenons des décisions en tant que club de hockey ou ligue et les Maple Leafs de Toronto supportent entièrement la décision prise aujourd’hui par la LNH. »

Les prochains jours et semaines seront critiques et nous suivrons le dossier de près.