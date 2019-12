Revue de l’année 2019 pour la francophonie torontoise

Safari-croisière intime en Afrique australe.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario dévoilent un «Livre blanc» sur le vieillissement, en présence du ministre Raymond Cho.

On souligne 50 ans de combat LGBTQ au Canada: d’actes criminels à orientations respectées.

La Colombie-Britannique et six autres provinces et territoires font font front commun contre les francophones, devant la Cour suprême du Canada, en arguant qu’une qualité d’éducation de langue française équivalente à celle de langue anglaise coûte trop cher.

Journée mondiale de manifestations «pour le climat»: un demi-million de personnes applaudissent Greta Thunberg à Montréal et plusieurs milliers d’autres marchent à Toronto et dans plusieurs villes du pays. Et pour la première fois, l’écologie est un thème majeur de la campagne électorale canadienne.