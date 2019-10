Le député des Français de l’Amérique du Nord pourrait disparaître

L’introduction à l’Assemblée nationale française de 20% d’élus à la proportionnelle, parmi lesquels se retrouveraient les députés des Français établis hors de France, ferait disparaître le député élu par et pour l’Amérique du Nord.

Trois projets contestés

Ce serait une conséquence de la réforme des institutions en trois projets de loi présentée le 28 août dernier par la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet.

Entre la limitation à trois mandats successifs pour les parlementaires, la réduction de 25% du nombre de sénateurs et députés, ou encore l’extension du champ des référendums, les projets ratissent large.

Cependant, même si LREM, le parti du président Emmanuel Macron, est majoritaire à l’Assemblée nationale française, la réforme est controversée et pourrait bien être bloquée au Sénat, selon nombre d’observateurs avertis.

20% d’élus à la proportionnelle

Concrètement, lors des prochaines élections législatives, les quelque 100 000 Français au Canada et 160 000 aux États-Unis ne voteront plus «pour le député de la 1re circonscription de l’Amérique du Nord mais pour des listes mondiales, sans attache territoriale locale», nous explique Marc Albert Cormier à Toronto, l’un des trois conseillers consulaires élus par les Français de l’Ontario et du Manitoba.