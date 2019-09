La rentrée à Viamonde: trois nouvelles écoles et de nombreuses améliorations

L’astronaute David Saint-Jacques vient de passer 7 mois dans la Station spatiale internationale, du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019.

Nouveaux locaux

De plus, les élèves de l’Académie de la Moraine entreront dans leurs nouveaux locaux à Richmond Hill, après avoir occupé un espace temporaire pendant quelques années à Aurora.

Le complexe scolaire réunissant les élèves de la maternelle à la 12e année des anciennes écoles Confédération et Champlain à Welland, ouvrira ses portes sous le nom d’École Franco-Niagara.

Les autres régions ne sont pas en reste, alors que de nombreux travaux de réfection ont été réalisés au cours de l’été afin d’améliorer les infrastructures de plusieurs établissements Viamonde.

Promesse

Les responsables du Conseil se promettent que leurs élèves auront l’occasion encore cette année «d’apprendre, d’étudier et de réussir dans des milieux éducatifs de taille humaine, qui permettent une offre éducative plus personnalisée», et qu’ils prouveront qu’elles et ils «ont tout pour réussir en se démarquant aux tests provinciaux de l’OQRE».