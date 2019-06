Eli Rose, la pop en français

Collaborateurs de marque

Certains des collaborateurs qui ont participé à l’album sont Ruffsound (Koriass, Loud, Zaho), Realmind (Loud, Allie X), Banx & Ranx (Sean Paul), June Nawakii (Nicki Minaj), Billboard (Britney Spears, Shakira). Le résultat est une pop urbaine accrocheuse aux fortes influences américaines.

Le français plutôt que l’anglais

Et pourquoi ne pas avoir choisi la langue de Shakespeare? «J’ai toujours aimé chanter en anglais parce que la sonorité des mots est différente, plus exotique. Mais en même temps, le défi de faire de la pop francophone je voulais le prendre. C’est important, c’est ma langue et la langue dans laquelle je suis le plus à l’aise. Y’a pas beaucoup de pop francophone, ça commence à faire surface. Je voulais faire une pop francophone que les gens vont aimer et que ça ne tombe pas dans le kétaine. C’était mon défi et j’espère que je l’ai relevé.»

Toronto

Eli, qui s’est récemment produite à Toronto dans le cadre de Canadian Music Week, a beaucoup aimé son expérience. «Je ne savais pas à quoi m’attendre, j’étais la seule franco du line up. Je me disais les gens ne vont pas comprendre mes chansons. J’étais super nerveuse mais finalement ça a été un de mes meilleurs shows à date. Les gens ont embarqué et dansé. J’ai vraiment été surprise. J’ai hâte de revenir à Toronto.»