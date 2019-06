Une cuisson à point pour François Boileau

«Ceux qui ne font rien ne font pas d’erreur, et ce n’est définitivement pas ton cas»

Son frère n’a pas manqué d’évoquer sa non-passion pour les voitures dans sa jeunesse. «À l’époque, nous ne jurions que par les voitures de la marque Ford dans la famille, sauf François. Ça l’a visiblement rattrapé…»

Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a lancé: «Je n’ai rien de bon à dire de lui, donc ça va être court!»

À noter également la participation scripturale de Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones: une lettre écrite par ses soins, soulignant les actions de ce «poids de la francophonie», a été lue par Glenn O’ Farrell. Le surréalisme de l’affaire n’a échappé à personne.

On a retrouvé un François Boileau ému face à l’évocation de ces souvenirs et cet enchaînement d’éloges. Alors que la francophonie est, jour après jour, toujours plus impactée par les coupes budgétaires décidées l’an dernier par le gouvernement provincial, elle semblait, jeudi soir, plus forte que jamais.