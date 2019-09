Safari-croisière intime en Afrique australe

Entre 1958 et 1964, l’opération Noé fut créée pour sauver d’urgence la faune de cette vallée du Zimbabwe. Quelque 5 000 à 6 000 espèces d’animaux échappèrent donc à la noyade et participe aujourd’hui à l’extraordinaire diversité du parc national Matusadona, sur la rive sud du lac.

Huit cabines sur l’African Queen

C’est ici que nous montons à bord de l’African Queen, navire élégant de huit cabines, lumineux et confortable pour trois jours de croisière. Les soirées sur le pont et siestes dans les cabines spacieuses, le service discret et impeccable contribueront à une déconnexion totale haut de gamme dans cette partie de l’Afrique australe.

C’est probablement le spectacle unique et lunaire d’une forêt pétrifiée qui saisit et donne le ton de cette croisière.

Crocodiles et hippopotames

Des eaux calmes du lac émerge l’ébène de troncs émaciés et torturés. Des aigles pêcheurs et des aigrettes y ont fait leur nid et le soleil y fait courir ses reflets d’or et ses ombres, créant des formes mystérieuses que notre imaginaire s’empresse de nourrir d’histoires.

Ici encore, la surface plane cache bien de la vie: crocodiles tous plus gros les uns que les autres, hippopotames, poisson-chat, poisson-tigre abondent et sont faciles à repérer. Gnous et éléphants viennent au soleil couchant se désaltérer pendant qu’au loin courent babouins et impalas.