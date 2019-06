Gabrielle Shonk, la musique dans la peau

À sa grande surprise, la chanson a rapidement été écouté à des millions de reprises (plus de 1.5 millions sur Spotify seulement).

Contrat de disque

C’est à ce moment précisément que les maisons de disques ont commencé à cogner à sa porte.

«Je ne m’attendais pas à ce que les gens me courtise, ça a été une agréable surprise. J’ai sortie Habit de manière indépendante, et les gens ont répondus et ça s’est propagé. C’était comme un rêve. C’est le scénario que tu t’imagines et espères en sortant une chanson et c’est arriver avec celle là. J’ai eu la chance de rencontrer plein de monde des labels et de faire le meilleur choix pour moi. J’ai choisi mon coup de coeur, les gens qui comprenaient mieux mon projet et nous étions sur la même longueur d’onde.»

Influences

Le timbre de voix unique de la chanteuse n’est pas sans rappeler les Tracy Chapman, Fiona Apple, Amy Winehouse et même Adele. Sa musique à saveur folk-jazz est accrocheuses et ses mélodies contagieuses.