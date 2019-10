On cuisine à l’AFAF!

Il a assuré la formation des femmes de la Coop bon appétit, enseigne l’art culinaire chaque hiver pour le Collège Boréal, en plus d’assurer la fourniture de repas et collations dans huit écoles primaires et secondaires dans le GTA.

Très soucieux de la qualité de la formation des jeunes au Canada et en Afrique, le chef Dongué réalise des missions de conseiller volontaire pour SACO-CESO, avec qui il a effectué, en juillet 2019, une mission au Sénégal.

C’est lui qui fera le repas de la soirée, devant les membres et invités de l’AFAF.

Convivialité

L’AFAF est un regroupement de professionnelles qui procure des occasions de réseautage et d’apprentissage aux femmes francophones et francophiles de la Grande Région de Toronto à Hamilton, dans un contexte de convivialité.

Braam’s Custom Cabinets est situé au 557 Chartwell Rd à Oakville. Le 24 octobre, le réseautage commence à 18h30 et le souper est prévu à 19h.