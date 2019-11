Hamilton : des sentiers et des chutes qui valent le détour

Samedi, une dizaine de marcheurs francophones et francophiles se rencontraient pour suivre les guides Marie-France LeFort et Nathalie Prézeau dans les sentier de Waterdown (à 15 minutes de Hamilton).

Les couleurs y étaient encore belles et, si les prochaines journées ne sont pas trop venteuses, il y a fort à parier qu’elles le seront encore la semaine prochaine. N’oubliez pas de porter de bonnes bottes pour vous attaquer aux sentiers boueux.

Passionnées de la nature

Depuis deux ans, le Centre francophone de Hamilton organise des marches pour qui se sent l’envie de parcourir les sentiers de la nature autour de Hamilton, avec l’aide de Marie-France Lefort, une consultante passionnée de la nature qui est de la région, et Nathalie Prézeau, auteure de six guides sur Toronto et le Sud-Ouest de l’Ontario, qui dirigent gratuitement les participants.

La dernière édition de ces marches francophones se déroulait tout au long de Smokey Hollow Trail à Waterdown. La petite Margot de 5 mois, officiellement la plus jeune «marcheuse» ayant participé à ces événements, est d’emblée devenue la mascotte du groupe.