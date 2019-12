Viamonde : Sylvie A. Landry reste présidente, Geneviève Oger devient vice-présidente

Les membres du Conseil scolaire Viamonde ont reconduit le mandat de Sylvie A. Landry à la présidence du Conseil pour une deuxième année, lors de leur réunion inaugurale du 6 décembre au siège social de Toronto.

Mme Landry, qui est élue dans la région de Durham, sera dorénavant épaulée par la Torontoise Geneviève Oger à la vice-présidence.

La présidente a parlé de l’importance pour les élues et des élus de s’appuyer sur les énoncés de la mission et de la vision du Conseil lors de la prise de décision: «des écoles novatrices à taille humaine où les élèves sont des citoyennes et citoyens du monde»… «allié indispensable à la réussite et au bien-être collectifs».

Pour sa part, Mme Oger a proposé: «Partageons nos idées, partageons nos forces et partageons le rêve et l’objectif d’offrir le meilleur à nos élèves, à nos familles, à notre communauté.»

Le Conseil scolaire Viamonde couvre un immense territoire allant de Bowmanville à Windsor, en passant par Penetanguishene, Toronto, Niagara, London et Sarnia. Il accueille plus de 13 000 élèves dans 41 écoles élémentaires et 15 écoles secondaires.