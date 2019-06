Guy Pilote veut voir la francophonie de ses propres yeux

Après avoir fait un peu de recherche et, comme plusieurs Québécois, avoir réalisé qu’il y avait plus de francophones qu’il ne le croyait au Canada, Guy Pilote a eu le gout de partir à leur rencontre. Ce retraité de Shawinigan a entrepris son voyage à la mi-juin et était de passage à Sudbury les 20 et 21 juin.

Le projet de M. Pilote est en partie né des propos tenus par Denise Bombardier à l’émission Tout le monde en parle l’automne dernier — la chroniqueuse a déclaré que la francophonie canadienne était presque morte —, «mais surtout [des] réactions des associations partout [au pays] qui ont piqué ma curiosité».

Les diverses attaques contre la francophonie l’ont dérangé.

Des communautés ou des individus?

«La question que je me posais, c’est comment on définit ça une communauté? Est-ce qu’il y a des communautés francophones ou est-ce qu’il y a des francophones et des francophiles qui sont présents», dit-il.

Par exemple, y a-t-il des villes où on entend parler français spontanément un peu partout ou est-ce qu’il faut fréquenter les manifestations francophones pour entendre la langue?