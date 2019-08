Traverser le Canada à vélo pour toucher à nos trois océans

Au Yukon, dans un camping fermé pour cause de présence d’un ours grizzly agressif (apprendra-t-il plus tard), l’animal a attaqué des poubelles et reniflé autour de sa tente.

Depuis son départ, il a croisé pas moins de 28 ours, un lynx, un loup, des renards, des aigles, des caribous, des orignaux et un troupeau de bisons qui a couru à ses côtés pendant plusieurs kilomètres.

Mais surtout de belles rencontres

Mais il a surtout de bonnes histoires à raconter. «L’un des moments les plus marquants a été ma rencontre avec Wendy, mon ange gardien rencontré sur l’autoroute Dempster» (encore au Yukon).

«Je suis épuisé, il pleut depuis trois jours, j’ai froid, j’ai faim (il n’y a aucun magasin sur cette route et il a donc fallu prévoir de la nourriture pour 12 jours). Une voiture apparaît et s’arrête. Une femme en sort et me dit: «I think you are done for today, can I pick you up?». Nous avons passé trois jours ensemble à Dawson, où Wendy, une vétérinaire et ancienne cycliste, m’a montré les endroits à connaître.»

Dans les Territoires du Nord-Ouest, face à une route fermée et des rivières encore à moitié gelées, deux frères qui revenaient d’une semaine de chasse à l’oie sauvage l’ont dépanné au moyen d’un petit bateau.