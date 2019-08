Le youtubeur Thomas Destailleur retrouvé mort dans le Grand Nord

Il avait alors créé le projet Open Your Wild pour promouvoir le voyage «éco-responsable».

De Jasper à Tuktoyaktuk

Installé à Toronto en septembre dernier, il avait décidé d’explorer l’Ouest canadien. Son périple partait de Jasper dans les Rocheuses jusqu’au village arctique de Tuktoyaktuk. Près de 4000 kilomètres en vélo et en kayak.

La veille de sa mort, sur Facebook, Thomas évoquait des conditions difficiles. «Deux, trois vagues manquent de me retourner, et j’abandonne en surfant jusqu’à la plage, trempé et gelé. J’ai peur de l’hypothermie.»

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.