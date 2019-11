40 ans de chansons de Pierre Flynn… enfin à Toronto

Comme le veut la formule de jumelage de DBAO, celui que Dominique Denis qualifie d’«immense auteur-compositeur» sera accompagné de musiciens locaux, le Quatuor Étoile Magique de violons, alto et violoncelle formé de Brielle Goheen, Aline Homzy, Catherine Gray et Beth Silver. Flynn sera au piano et à la guitare électrique.

«C’est un vrai bonheur», poursuit Dominique Denis, «de pouvoir créer cette soirée au carrefour de la chanson et de la musique de chambre, et de partager les fruits de la collaboration entre Pierre et le Quatuor Étoile Magique avec le public torontois.»

Une présence et une voix

Le public torontois aura d’ailleurs deux occasions d’aller à la rencontre de ce grand artiste, puisque la Librairie Mosaïque (1684 St.Clair Ouest) accueillera Pierre Flynn deux jours plus tôt, le mercredi 4 décembre à 18h30 (entrée libre).

Sa discographie qui lui a valu plusieurs Félix, ses nombreuses tournées, ses textes et musiques pour d’autres artistes et pour le cinéma, la comédie musicale, la danse, le théâtre, ont consolidé sa place parmi les «monstres sacrés» de la chanson québécoise. Octobre figure parmi les groupes iconiques Harmonium, Beau dommage, Offenbach…

Son dernier album, Sur la Terre, est sorti en 2015, 14 ans après Mirador… «Oui, c’est vrai, je prends mon temps pour composer et je suis assez voyageur dans mes tendances musicales», explique-t-il. «Avec le temps, c’est surtout une présence et une voix qu’on veut transmettre.»