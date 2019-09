Quatre concerts de chanteurs à texte pour la 3e saison de De bouche à oreille

Chloé Sainte-Marie s’apprête à ouvrir la 3e saison de la série torontoise de concerts de «chanteurs à texte» De bouche à oreille, en compagnie du guitariste Davy Gallant et du Quatuor Chat gris (violon, alto, violoncelle), le vendredi 4 octobre à 20h, toujours dans la salle intimiste du Heliconian Hall.

DBAO accueillera ensuite: Pierre Flynn et le quatuor Étoile magique (violon, alto, violoncelle) le 6 décembre; Philippe B avec trompettiste, clarinettiste, flûtiste, tromboniste, saxophoniste et bassoniste le 6 mars; enfin le Français Éric Frasiak avec le contrebassiste et guitariste Victor Bateman et la pianiste Tania Gill le 22 mai.

L’Express s’est entretenu avec l’initiateur et directeur artistique de l’événement, Dominique Denis.

Pourquoi mettre à l’honneur les chanteurs à texte?