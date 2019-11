La résilience à l’honneur au Forum communautaire du Collège Boréal

Avec de la persévérance et de la résilience, tout est possible. Si un thème s’est imposé à la quatrième édition de la Foire des services communautaires destinée aux étudiants du Collège Boréal à Toronto ce mercredi 27 novembre, c’est celui-là.

En plus d’une vingtaine d’organismes communautaires présentant leurs services, le Collège Boréal de Toronto avait invité deux professionnels inspirants: Barbara Ceccarelli, la directrice générale des Centres d’Accueil Héritage de services aux aînés, et Patrick Bizindavyi, ex-relationniste du Centre francophone du Grand Toronto, aujourd’hui conférencier et formateur avec sa société Unleashed Possibilities.

Carrières exigeantes en santé

Le parcours de Mme Ceccarelli a exposé les étudiants à la diversité de carrières qui existe en santé: de la formation technique pointue à la gestion des services.

Elle a «parlé avec passion de son métier d’infirmière et encouragé nos étudiants en sciences de la santé à persévérer dans ce domaine, certes difficile et exigeant, mais tellement essentiel à notre société», remarque Ronan Le Guern, chargé des communications au campus torontois.

D’itinérant à formateur

Pour Patrick Bizindavyi, la résilience «c’est un thème qui définit un peu ma vie».