La France, un pôle d’idées alternatives pour l’Ontario

Les gens insatisfaits de l’offre culturelle, technologique ou économique torontoise ou nord-américaine, ou simplement curieux d’en connaître d’autres, ont raison de se tourner vers la France.

Car la France est «un pôle d’idées et de valeurs alternatives» intéressantes, de solutions originales et d’artistes différents, fait valoir le nouveau consul général de France à Toronto, Tudor Alexis, qui rendait visite à L’Express ce 30 octobre.

Toronto, une métropole de classe mondiale

Et comme les Torontois, qui devraient associer la France à bien d’autres produits et innovations que les seuls vins et parfums, les Français, eux, devraient considérer Toronto comme une plaque tournante technologique et culturelle de même envergure que San Francisco et New York.

Arrivé fin août dans la métropole canadienne avec son épouse et leur fille (tandis que leur fils poursuit ses études en France), M. Alexis est à l’aise dans la «diversité» torontoise, étant originaire de Pondichéry, l’ancien comptoir français des Indes dans le Sud-Est du pays.