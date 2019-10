La France a tout à gagner du libre-échange Canada-Europe

Lors de sa dernière visite à paris, M. Trudeau déclarait: « Si la France n’est pas prête à ratifier un accord de libre-échange avec le Canada, avec qui voulez-vous qu’elle soit prête à échanger?»

Des objectifs, des réticences, un statu quo

Négocié par Ottawa et Bruxelles entre 2009 et 2016, le CETA vise à éliminer les barrières qui freinent le commerce entre les deux blocs en réduisant les droits de douane et en simplifiant les formalités administratives.

Ainsi, les entreprises seraient plus compétitives et la coopération en termes de normes et réglementation entre le Canada et la France en serait renforcée.

Selon ses détracteurs, ce traité pose problème sur le plan écologique et sanitaire. Tous les pays ne l’ont pas encore ratifié et les différents commerciaux restent nombreux.

95% de l’accord est entré en vigueur dès l’automne 2017, car il a reçu l’approbation des 28 gouvernements et du Parlement européen. Cependant, le traité ne pourra entrer totalement en vigueur que si les parlements nationaux de l’UE valident tous les chapitres du traité concernant les compétences des États membres et le mécanisme d’arbitrage.