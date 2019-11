Marché et spectacle de Noël à l’Alliance française de Toronto samedi

Ce spectacle merveilleux mélange danse et poésie et nous emmène dans l’univers fantastique de deux amies souris: Astri et Tari. Leur amitié les guidera tout au long de leur aventure et de leurs rencontres.

Les billets sont disponibles en ligne. À retrouver à 13h au théâtre Spadina (24 Spadina au nord de Bloor, métro Spadina).