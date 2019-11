Le Hot Docs se met aux podcasts

Le cinéma HotDocs tenait récemment son festival de podcasts (balados), qui est de plus en plus couru, pour lequel étaient présents des journalistes et commentateurs connus des amateurs de ces émissions de radio sur le Web.

Politique, humour, culture, tous les sujets ont été traités sur les six jours de présentations et de débats. L’Express s’est rendu à trois des événements.

Deconstructed invite les politiciens de l’heure

L’objectif de Mehdi Hasan, célèbre journaliste anglais avec son émission Deconstructed pour The Intercept, est de traiter des enjeux politiques américains et mondiaux grâce à des interlocuteurs connus du grand public, comme les candidats aux primaires démocrates américaines.

Ovationné en arrivant sur scène, il a débuté sa conférence en interviewant le ministre canadien de l’Immigration Ahmed Hussen, abordant des thèmes comme le blackface et le modèle d’immigration adopté au Canada. De quoi faire participer la salle.