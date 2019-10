Cinéma: Joaquin Phoenix est grandiose dans Joker

Lorsqu’il prend conscience qu’il est à l’origine d’un immense mouvement de contestation sociale, Arthur sort de l’invisibilité et prend confiance en lui. L’évolution du personnage est interprétée à la perfection. Le clown joue avec sa folie: tantôt l’homme apparaît déchaîné, incontrôlable, tantôt il est sage et raisonné devant la psychologue.

Joaquin Phoenix est transformé, époustouflant, livrant un Joker d’abord pathétique, puis intimidant, puissant, invincible. À mesure que le sourire du Joker s’élargit et que sa folie apparaît dans toute sa splendeur, le spectateur passe de l’empathie pour le clown misérable à la peur d’un tueur fou.

Nous l’avions déjà vu empereur sanguinaire dans Gladiator, amoureux transi dans Her. Mais, ici, Joaquin Phoenix nous livre, sans aucun doute, sa meilleure interprétation (comme Heath Ledger avant lui dans le même rôle). Le Joker n’a jamais été si torturé et gracieux à la fois: il danse, se désarticule, et rit à pleins poumons.