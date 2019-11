Des auteurs de tous les horizons au Salon du livre de Toronto

Micro ouvert

Après 19h vendredi, le Salon du livre refait une soirée à micro ouvert, animé par les créateurs de l’événement mensuel à succès Franc’Open Mic. La première soirée du genre au Salon, l’an dernier, avait été une réussite.

Poètes, auteurs, slameurs, musiciens ou humoristes en herbe (ou plus que ça…) sont invités à présenter un numéro. Ils doivent réserver leur place à [email protected].

Samedi: dans quel monde?

La matinée de samedi est réservée aux jeunes, avec un «micro ouvert jeunesse» de 10h à midi, et une présentation interactive de Paul Roux et Éric Péladeau sur l’histoire de la bande dessinée, de midi à 14h.

De 14h à 17h, onze auteurs tenteront de répondre à la question «Dans quel monde vivons-nous?!» Leur inspire-t-elle révolte, résignation ou optimisme?

Autour de Paul Savoie, romancier et poète qui est aussi le directeur général du Salon du livre de Toronto, on retrouvera entre autres le «poète électrique» Marc LeMyre, l’humoriste Micheline Marchildon, la comédienne Louise Naubert et des auteurs comme Gabriel Osson, Paul Ruban et Charles-Étienne Ferland.

Le Salon du livre de Toronto se retrouve à une nouvelle «croisée des chemins» en 2019, ont déjà expliqué Valéry Vlad et Paul Savoie. Sans délaisser les adultes, surtout du côté des activités, on mise encore plus sur les jeunes pour l’offre de livres et d’ateliers.