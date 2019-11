Diya Lim: l’écriture à la mode matriochka

C’est Diya Lim, de Mississauga, qui était l’invitée lors de la dixième édition de Croisée des mots, le jeudi 14 novembre, dans le cadre d’un fructueux partenariat entre l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français et la Bibliothèque publique de Toronto. Elle écrit pour les jeunes du niveau primaire.

Enfant, Diya Lim était souvent dans la lune. Maintenant, elle réalise que cela lui a été très utile, car elle adore écrire pour les enfants et leur faire découvrir les personnages qui vivent dans sa tête. Ses livres sont publiés aux Éditions L’Interligne (Ottawa) et chez Dominique et compagnie (Montréal).

Poupées russes

Avant l’entrevue menée par Sibo, bénévole de CHOQ-FM, Diya Lim avait disposé des poupées russes ou «matriochkas» sur un meuble. Elle a expliqué comment la plus petite entre dans la plus grande et ne disparaît pas vraiment. L’expérience de jeunesse enrichit l’écriture de l’adulte qu’elle est devenue.

L’auteure avoue avoir emmagasiné des expériences qui, un jour, l’aideront à décrire une scène, un personnage, une intrigue. Elle ne retient que le positif, car ses livres ont pour objectif d’amener les jeunes à découvrir le beau, le joyeux, l’exaltant.