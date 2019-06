Lisa L’Heureux et Diya Lim, prix littéraire Trillium de l’Ontario

La dramaturge Lisa L’Heureux (Et si un soir) et l’auteure jeunesse Diya Lim (La marchande, la sorcière, la lune et moi) ont décroché le prestigieux prix littéraire Trillium 2019 de l’Ontario, remis le 13 juin lors du gala annuel de l’agence Ontario Créatif à Toronto.

Chez les anglophones, Dionne Brand est lauréate pour son roman The Blue Clerk, et Robin Richardson est honorée dans la catégorie poésie pour son recueil Sit How You Want. Il y avait 16 finalistes pour les quatre catégories francophones et anglophones cette année.

«Leur excellence littéraire fait la force de l’industrie de l’édition dans la province», a déclaré le ministre Michael Tibollo. «Nous sommes fiers que l’Ontario dispose d’un réservoir de talent et d’histoires d’une telle profondeur et d’une telle universalité.»