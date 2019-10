Le Salon du livre de Toronto mise encore plus sur la jeunesse

«Quoi qu’on fasse, en programmation ou en promotion, on est dans un cercle vicieux: les adultes viennent moins nombreux et achètent moins que les jeunes, l’année suivante les éditeurs leur consacrent moins de livres qu’aux jeunes, l’année d’après les adultes viennent encore moins nombreux, etc.», reconnaît Valéry Vlad.



Éditeurs, auteurs et vendeurs recommandent donc de porter encore plus d’attention au public jeunesse. Inviter encore plus d’écoles, développer des projets en amont de l’événement et mobiliser les familles sont autant de pistes à suivre, évoquées et proposées lors de l’AGA.

Par contre, le Salon n’a plus les moyens d’organiser des tournées d’auteurs et d’animateurs jeunesse dans les écoles françaises quelques jours avant ou pendant le Salon du livre.

Soirées et événements originaux

Le public adulte sera cependant toujours le bienvenu au Salon, et quelques activités continueront de leur être consacrées, jeudi et vendredi soir et samedi. «On refera la soirée à micro ouvert qui a attiré près de 150 visiteurs l’année dernière.»

Dans le passé, des événements grand public hors des murs du Salon (rencontre avec Kim Thuy dans un restaurant ou avec Zachary Richard dans une salle de réception) avaient été très prisés. C’est aussi une piste pour l’avenir, confirme le président.