Trésor trouvé à la librairie Ella Minnow

Samedi dernier, l’auteure jeunesse torontoise Mireille Messier signait les versions anglaises et françaises de son dernier livre, Trésor, en compagnie de sa collègue illustratrice Irene Luxbacher, devant la librairie Ella Minnow dans le quartier Upper Beaches.

L’auteure nous offre ici une chasse au trésor en douceur et en dialogues simples, plaçant un frère et une soeur au coeur d’une nature regorgeante de détails à observer avec les yeux d’un enfant.

Mireille Messier est très prolifique, ayant à son actif plus de 30 titres publiés en plusieurs langues diverses, présentant des histoire aux sujets et styles variées.

La chèvre du bataillon

Cela va de la touchante Ma branche préférée, ancrée dans le quotidien, à l’histoire d’amitié à saveur marocaine Fatima et les voleurs de clémentines, en passant par l’historique chèvre Billy, mascotte du 5e bataillon canadien durant la Première Guerre mondiale (Sergeant Billy: The True Story of the Goat who Went to War, disponible en français en 2020).

Ce dernier ouvrage fera l’objet d’une présentation spéciale au Musée de la guerre, à Ottawa, le 7 novembre à 18h.